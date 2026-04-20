Лобовое столкновение Kia и «Лады» в Чистопольском районе унесло жизни двух человек

20 апреля 2026  23:48

Фото: телеграм-канал Прокуратуры РТ

На 115-м километре трассы «Казань — Оренбург» в Чистопольском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Soul, двигавшийся в сторону Казани, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Ларгус».

От удара водитель иномарки скончался на месте происшествия. Пассажирка отечественного автомобиля получила тяжелые травмы и умерла в карете скорой помощи по пути в медицинское учреждение.

На место аварии выехал Чистопольский городской прокурор Тимур Дияров.

В РТ придут ночные заморозки и снег: синоптики прогнозируют резкое похолодание
Шесть ярмарочных дней принесли татарстанским фермерам выручку в 552 миллиона рублей
Товарооборот России со странами исламского мира достиг $174 млрд, чему способствовал «КазаньФорум»
В Татарстане снимут короткометражный фильм о героях войны «Память сквозь поколения»
С 25 апреля в Казани запустят шесть сезонных автобусных маршрутов для садоводов
Татарстанцам рассказали о длинных выходных и коротких рабочих днях в мае
Как «Пятачок» в Набережных Челнах объединил поколения и получил поддержку фестиваля «Күрше»