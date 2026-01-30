Логистический комплекс имени Дэн Сяопина в РТ обработал первые грузы по новому маршруту

Строящийся в Татарстане крупнейший логистический объект — комплекс имени Дэн Сяопина — вышел на новый этап эксплуатации. Как стало известно на заседании коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, терминал уже принял первые железнодорожные составы, прибывшие из Китая.

Инфраструктурный проект, расположенный на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Тукаевском районе, готовится к переходу на полную проектную мощность. Приём первых международных грузовых партий подтверждает его готовность к интеграции в глобальные логистические цепочки и усиливает роль Татарстана как ключевого транспортно-логистического хаба.