Логистический комплекс имени Дэн Сяопина в РТ обработал первые грузы по новому маршруту

news_top_970_100
Республика
30 января 2026  18:37

Строящийся в Татарстане крупнейший логистический объект — комплекс имени Дэн Сяопина — вышел на новый этап эксплуатации. Как стало известно на заседании коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, терминал уже принял первые железнодорожные составы, прибывшие из Китая.

Инфраструктурный проект, расположенный на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Тукаевском районе, готовится к переходу на полную проектную мощность. Приём первых международных грузовых партий подтверждает его готовность к интеграции в глобальные логистические цепочки и усиливает роль Татарстана как ключевого транспортно-логистического хаба.

news_right_column_240_400
Новости
Логистический комплекс имени Дэн Сяопина в РТ обработал первые грузы по новому маршруту
Как выбрать себе питомца?
Как выбрать себе питомца?
Невидимый художник: как создают магию театрального света
Невидимый художник: как создают магию театрального света
Школы Казани 31 января переходят на дистанционный формат обучения
Гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля 2026
Гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля 2026
Ирада Аюпова: Наше культурное наследие формировали величайшие люди
Ирада Аюпова: Наше культурное наследие формировали величайшие люди
В Татарстане растет спрос на кадастровые услуги: выездной прием и льготы для участников СВО
Цифра вместо очереди: как изменилась работа с недвижимостью в Татарстане в 2025 году