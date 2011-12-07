Твоя формула любви. Школьная неподруга

Очень часто можно услышать, что кто-то дружит со школы. Меня всегда умиляют такие истории, ведь у меня тоже есть особенный человек, которого я знаю много лет. Правда не друг, а враг. Казалось бы, какие враги в современном мире - междоусобных войн нет, землю делить не надо. Если кто-то не нравится - просто не общайся с ним. Но у меня так не получается.

Мы учились в одной параллели, но в разных классах. И пересекались мы нечасто, были у нас общие физкультура и уроки труда. Вот на труде у нас и начались конфликты.

По программе мы шили юбки. Изначально все должны были сделать одинаковые прямые, длиной примерно до колена. Но учительница пошла нам навстречу и разрешила шить по своим эскизам. У меня на уроке пропала выкройка юбки в складку. А потом, как бы абсолютно случайно, именно у той девочки появилась юбка, которую хотела я.

Противостояние продолжалось все школьные годы. Именно той девочке досталась роль в школьном спектакле, на которую изначально хотели взять меня. Ее взяли на олимпиаду, хотя математику я знала лучше. А самое ужасное - мальчик, который мне нравился, бегал именно за ней. Вы понимаете? Мое девичье сердце было разбито.

Казалось бы, школа не бесконечна, в семнадцать лет я должна была забыть все и жить дальше. Но судьба снова нас свела, но следующая победа был за мной. Оказалось, мы поступали на один факультет, и именно мне досталось последнее бюджетное место, ей же пришлось идти на коммерцию. Правда, после первой сессии ее перевели на бюджет. Но я хотя бы доказала, что на самом деле умнее в математике.

Следующие несколько лет были достаточно спокойные. Я знала, что она меня недолюбливает, но нам достаточно было не общаться. Мы просто мирно сосуществовали. Более того, именно врагом я ее тогда и не считала. Просто относилась к ней как к неприятной особе. А вот потом повторилась школьная история с мальчиком. Причем в самом комичном и ужасном варианте. Впрочем, история с юбкой частично тоже повторилась.

Мы учились уже на четвертом курсе, когда однокурсник сделал мне предложение. Свадьба была небогатая, зато веселая. Гуляли не то что всей группой, а всем факультетом. Было весело, лишь один момент меня тогда сильно расстроил - у меня было очень простое платье. Я хотела другое - красивое пышное с вышивкой. Но это не главное. Наш брак продержался чуть больше полугода, очень уж по-разному мы смотрели на жизнь. А на пятом курсе мой уже бывший муж женился на той самой особе. Сюжет достойный второсортного сериала.

Ну, женился и женился, ничего особенного. Она же его у меня не уводила, развелись мы по общему желанию. Но платье! У нее было именно такое платье, о каком я мечтала. Этого я уже простить ей не могла, именно тогда я вычеркнула эту женщину из своей жизни.

Сейчас конечно прошло много лет, нет уже ни уроков труда, ни университета, ни олимпиады по математике. Но если вдруг судьба снова меня сведет с этим человеком, я буду наготове и не уступлю ни в чем.

Аделя