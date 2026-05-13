МЧС Татарстана предупредило родителей об опасности падения детей из окон

Ведомство напомнило, что падение из окна остается одной из главных причин детского травматизма и гибели, особенно в городах. Естественная детская любознательность в сочетании с оставленными без присмотра окнами часто приводит к трагедиям.

Спасатели советуют при проветривании использовать фрамуги и форточки либо открывать окна с ограничителями, не позволяющими распахнуть их слишком широко. При наличии маленьких детей следует установить блокираторы, чтобы ребенок не мог открыть окно самостоятельно.

Особую опасность представляют москитные сетки: дети часто опираются на них, веря, что сетка выдержит, и выпадают. Также стоит убрать от окон мебель (включая кровати) — по ней малыши легко забираются на подоконник. Жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров, чтобы ребенок не запутался или не использовал их для подъема.

Родителям также не следует оставлять без присмотра детей 5–7 лет, которые боятся быть одни. В страхе они могут выглянуть в окно или с балкона в поисках взрослых, что чревато падением. Ребенку достаточно 30 секунд, чтобы открыть окно. Сделайте окна безопасными заранее.