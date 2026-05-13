В Казанском зоопарке у зебры Бабочки родился детеныш

В зооботсаду «Река Замбези» произошло пополнение: зебра Чапмана по кличке Бабочка привела на свет детеныша. Жеребенок чувствует себя хорошо, уже через несколько минут после рождения он уверенно стоял на ногах, сообщили в пресс-службе зоопарка.

Пока малыш находится вместе с мамой во внутреннем вольере. Скоро его выпустят на первую прогулку в саванну, где смогут увидеть посетители. Имя для новорожденного выберут горожане: в ближайшее время в соцсетях зоопарка запустят традиционное онлайн-голосование.

Это второй детеныш Бабочки. В сентябре 2022 года у нее родилась дочка по кличке Солнышко.