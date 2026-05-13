Татарстан вошел в топ-5 регионов России с самой низкой границей бедности

Аналитики «ПромРейтинга» подвели итоги 2025 года и определили регионы с наименьшим показателем границы бедности. В среднем по стране этот уровень составил 16 903 рубля в месяц — рост на 8,7% по сравнению с 2024 годом.

Республика Татарстан заняла четвертую строчку рейтинга с показателем 14 344 рубля в месяц (плюс 9,3% к прошлому году). Ниже граница бедности только в Мордовии (13 447 руб./мес.), Воронежской (13 737 руб.) и Саратовской (14 253 руб.) областях. Замыкает пятерку Волгоградская область (14 353 руб./мес.).

Самый высокий уровень традиционно зафиксирован в Камчатском крае — 32 280 рублей в месяц. В пятерку аутсайдеров также вошли Ненецкий автономный округ, Чукотка, Магаданская и Мурманская области.

Граница бедности — статистический показатель для расчета числа граждан с доходами ниже установленного уровня. Рост этого показателя в 2025 году по сравнению с 2024-м во всех регионах составил от 4,9% до 10,1%.