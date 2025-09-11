Медиапроект «Татарстан голосует» объединит республику в прямом эфире в день выборов

14 сентября в Татарстане состоится уникальный медиапроект «Татарстан голосует», который в режиме реального времени соединит избирательные участки по всей республике. Более 20 редакций из разных городов и районов организуют масштабный прямой эфир, чтобы показать атмосферу единого дня голосования.

В рамках проекта журналисты и блогеры будут вести репортажи непосредственно с избирательных участков, общаться с голосующими, освещать визиты публичных лиц и делиться впечатлениями о ходе выборного процесса. Особое внимание будет уделено концертной площадке у Центра семьи «Казан», где пройдет масштабное мероприятие «Всей семьей на выборы».

География трансляции охватит ключевые населенные пункты республики: от Казани и Набережных Челнов до районных центров вроде Мамадыша, Бугульмы и Заинска. Впервые в совместном эфире примут участие такие разноформатные СМИ, как «Татар-информ», «ТатарстанДа», Tatarstan News и Каен Медиа, а также районные редакции.

Отдельный репортаж будет организован с экстерриториального участка в Москве для татарстанцев, голосующих в столице. Студенческие участки в вузах осветят представители молодежных медиапроектов — журнала «Идель», «Татарстан News» и «Яшьлек Медиа».

Трансляция будет доступна в официальном сообществе «Правительство Республики Татарстан» в социальной сети ВКонтакте