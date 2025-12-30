Мемориальный комплекс «Родина-мать» в Челнах получил статус ОКН

30 декабря 2025  19:54

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Мемориальный комплекс «Родина-мать» в Набережных Челнах официально включен в реестр объектов культурного наследия Республики Татарстан. Решение было принято республиканским Комитетом по охране памятников.

Знаковый монумент, посвящённый героям Великой Отечественной войны, был открыт ровно через три десятилетия после Победы — 9 мая 1975 года. Автором проекта выступил известный скульптор Ильдар Ханов. Идея создания возникла в начале 1970-х годов и получила широкую поддержку.

Центральной фигурой композиции является птица Феникс — символ возрождения и бессмертия народного духа, восстающая из руин войны. Важным элементом комплекса является Вечный огонь, пламя для которого было доставлено с Мамаева кургана в Волгограде. Мемориальная стена хранит имена тысяч горожан, связанных с военными событиями.

Присвоение охранного статуса подчеркивает историческую и культурную ценность мемориала, который уже почти полвека остаётся одним из главных символов памяти и скорби в Татарстане.

