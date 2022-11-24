Меньше рабочих и больше женщин: как частичная мобилизация изменила рынок труда

Мужчины не отвечают на звонки

По информации аналитиков сервиса по поиску работы hh.ru, соискатели-мужчины перестали отвечать на звонки рекрутеров, потому что те звонят с неизвестных номеров. «Недозвон» происходит почти в 50% случаев. Из-за этого на собеседования начали активнее звать женщин – ведь они чаще откликаются.

На первой неделе сентября в 59% случаев приглашения на собеседования получали женщины, в 41% — мужчины. После 21 сентября количество приглашений женщин на интервью выросло на 3,6%, а мужчин стали звать реже на 5,3%.

Становится меньше рабочих

Рабочий персонал — одна из самых активно мобилизуемых категорий соискателей. Число вакансий для представителей этой категории резко сократилось весной и быстро возросло летом. Осенью спрос снова небывало поднялся – гораздо выше чем до начала спецоперации. Сказался дефицит кадров.

Аналитики прогнозируют, что спрос на таких соискателей будет расти, а насытить его будет пока затруднительно. Активность людей на рынке труда в этой профессиональной группе снижается. Сейчас уровень конкуренции среди рабочего персонала остается критически низким – 0,8.

Волна эмиграции

Пока трудно сказать, сколько соискателей трудоспособного возраста покинули страну, потому что люди пересекают границу по разным причинам, не стоит забывать и то, что они возвращаются. По самым оптимистичным оценкам экспертов, минимальное количество выехавших россиян – конечно же, в основном молодых мужчин призывного возраста, близко к 300 тыс.

Аналитики hh.ru выявили топ стран, где на рынке труда резко выросло число резюме кандидатов с гражданством России. На первом месте Казахстан – с 81% прироста. Затем Грузия и Узбекистан – 59%, Кыргызстан – 55%, Армения – 44%, Азербайджан – 38% и Турция – 33%.

Цифровые кочевники

На рынок вакансий ситуация пока никак не повлияла, так как большая часть из этих 66 тыс. кандидатов — представители категории «цифровых кочевников», которые работают через интернет и ведут мобильный образ жизни. Речь идет об ИТ-специалистах (19%), работниках сфер продаж и обслуживания клиентов (10%), маркетологах, рекламщиках и PR-специалистах (9%) и так далее.

Очевидно, что большая доля тех же ИТ-специалистов, маркетологов, иконсультантов продолжают работать на российские компании дистанционно. Поэтому HR-специалистам приходится изучать больше информации о том, как соблюдать закон и при этом не потерять ценных «удаленных» сотрудников.

Уход иностранных компаний

Российский рынок труда составляет примерно 73 млн человек, из них в иностранных компаниях заняты более 2 млн людей. С учетом всех цепочек поставок это число может доходить до 10 млн человек.

Большинство иностранных компаний с начала СВО приостановили работу до середины лета, но продолжали выплачивать зарплаты сотрудникам, пусть и в сокращенных объемах. Начиная со второго полугодия, иностранные бизнесы начали передавать активы новым акционерам или российскому менеджменту. В результате номинально люди начали работать в новых компаниях, а реально – в старых, но под новым управлением.

Так, среди минусов можно выделить:

– в компаниях еще больше сократится горизонт планирования, что негативно влияет на стратегическое развитие;

– мобилизованные могут «выпасть» из экономики на длительное время;

– недостаточно человеческих ресурсов на замену мобилизованным;

– люди пока не отошли от постковидного синдрома, как появился новый стресс. Все это сказывается на эффективности и производительности труда;

– нарастает напряжение из-за разницы во мнениях, что провоцирует конфликты в коллективе и снижение производительности;

– покинувшие страну какое-то время смогут сохранять связи с Россией, продолжая работать удаленно, но непонятно, что произойдет дальше.

Из положительных эффектов:

– в краткосрочной перспективе рынок труда может стать более возрастным – кандидаты зрелого возраста будут более востребованы;

– работодатели могут рассматривать женщин на позиции, которые ранее считались «мужскими»;

– розничная торговля — ключевая отрасль для российского рынка труда в плане массового найма — продолжит активную работу;

– люди будут держаться за работу, то есть снижение «текучки» кадров;

– возможно быстрое восстановление активных вакансий, заключили в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.