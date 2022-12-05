 Мэрия Казани у себя внедрила «антикоррупционные» информационные системы
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Мэрия Казани у себя внедрила «антикоррупционные» информационные системы

Город
5 декабря 2022  11:11

Мэрия Казани внедрила в работу цифровые системы против коррупционных рисков – программы «Контурная безопасность», «Цифровой ревизор» и «Правовой контроль». Об это сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии Киям Беляев, советник Главы муниципального образования Казани по вопросам противодействия коррупции. 

В системе «Правовой контроль» в формате метаданных содержатся сведения о ходе судебных процессов. Система позволяет формировать аналитику по истцу и ответчику, категориям дел, исковым требованиям и судебным инстанциям. За 2021год через систему было зарегистрировано и обработано около 13 тыс. судебных документов.

«Аналитический модуль умеет выявлять различные аномалии в деятельности юристов, что позволит вовремя заметить неопытного или корыстного юриста, взяв дело на особый контроль, что, в свою очередь, позволит избежать повторения произошедшего в городе в 2016 году так называемого «Дела юристов», – заявил Киям Беляев.

Систему «Правовой контроль» уже интегрировали с республиканской базой данных судов. В слудющем году мэрия планирует взаимодействовать с судами общей юрисдикции только в электронном виде, полностью отказавшись от бумажных документов.

Также в мэрии Казани испытывают собственную систему «Контурная безопасность», которая, по словам Беляева,  позволяет выявить «корыстную заинтересованность» чиновников в тендерной деятельности, градостроительстве, а также предоставлении муниципального имущества и земель. С ее помощью можно выявить незаконное предоставление близкому кругу лиц чиновников преимуществ и преференций.

Третья система – «Цифровой ревизор» будет контролировать Управления административно-технической инспекции (УАТИ) и ответственных за охрану правопорядка в районных администрациях, а также административных комиссий города. Она может отследить геолокацию, зафиксировать административное правонарушение, составить автоматизированный протокол, передать дела для рассмотрения в административные комиссии, а потом и в службу судебных приставов в электронном виде, направляет повестки и постановления через портал госуслуг

Ее использование позволило сократить время составления протоколов более чем в 2,5 раза. 

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