Минлесхоз Татарстана оштрафовал нарушителей на 970 тысяч рублей

Количество незаконных рубок леса в Татарстане по сравнению с прошлым годом сократилось на 27%. Об этом сообщил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров на пресс-конференции в «Татар-информе».

С начала текущего года на территории региона зафиксировано 40 случаев противоправной заготовки древесины. Общий объем незаконно вырубленного леса составил свыше 166 кубических метров.

Для контроля лесного фонда инспекторы ведомства провели более 32 тысяч патрулирований. По результатам рейдов было составлено 112 административных протоколов, а сумма наложенных штрафов достигла 970 тысяч рублей. Наиболее часто регистрируются нарушения правил использования лесов и несоблюдение санитарных требований.

Как подчеркнул министр, случаев промышленных незаконных рубок в текущем году в республике не выявлено.