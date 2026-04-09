Минниханов на венчурном форуме в Казани лично показал гостям российский электромобиль «Атом»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках юбилейного XX Российского венчурного форума продемонстрировал возможности отечественного электромобиля помощнику Президента РФ Андрею Фурсенко и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Минниханов сел за руль и наглядно показал все удобства машины. Как отметила Галимова, гости форума уже интересуются, когда и где можно приобрести такой электромобиль. Ранее «Атом» неоднократно представляли на различных выставках и форумах, и интерес к нему продолжает расти. Планируется, что серийное производство начнется в ближайшие годы.