Минниханов: новогодние праздники в Татарстане прошли без серьезных ЧП

Новогодние мероприятия в городах и районах Татарстана в целом прошли спокойно и без крупных происшествий. Об этом заявил Раис республики Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства.

Он отметил, что отдельные инциденты были зафиксированы 1 и 2 января, когда регион подвергся атакам беспилотников. По словам Минниханова, благодаря заранее принятым мерам и слаженной работе военных удалось избежать серьезных последствий. Глава Татарстана поблагодарил службы, задействованные в обеспечении безопасности.

Отдельно на совещании обсудили подготовку к Рождеству. 7 января в храмах ожидается большое число прихожан, поэтому Раис поручил муниципальным властям, Татарстанской митрополии, правоохранительным органам и подразделениям МЧС усилить меры по охране общественного порядка и пожарной безопасности.

В завершение Минниханов поздравил православных верующих с наступающим Рождеством и подчеркнул важность сохранения стабильности и безопасности в республике в период праздничных дней.