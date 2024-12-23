Минниханов о демографии в Татарстане: Ситуация вызывает серьезные опасения

В этом году в Татарстане было зарегистрировано примерно 35 тысяч новорожденных, что на целых 20 тысяч меньше, чем десять лет назад. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил Раис республики Рустам Минниханов.

«Мы неэффективно работаем над вопросом стимулирования и создания условий, чтобы семьи решались на рождение детей. Я крайне разочарован текущими демографическими показателями в Татарстане. Хотя предпринимаются определенные шаги в этом направлении, результаты остаются незначительными. Это критически важная проблема для всей страны», — заявил Минниханов.

Он отметил, что семья должна оставаться основным институтом воспитания для детей. «Дети должны быть центром внимания для родителей, но многие сначала пытаются наслаждаться жизнью для себя, откладывая решение о детях на потом», — добавил глава Татарстана.

«Этот вопрос меня тревожит. Мне бы хотелось рассказывать о наших успехах и достижениях, но, к сожалению, я не удовлетворен текущей ситуацией. Необходимы новые подходы и механизмы поддержки, чтобы побудить людей к рождению детей», — продолжил он.

По мнению Минниханова, важным шагом является обеспечение женщин надежными социальными гарантиями, чтобы, уходя в декрет, они были уверены в своих возможностях самореализации после рождения ребенка.