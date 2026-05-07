Минниханов открыл памятник создателю системы «свой – чужой» Ильдусу Мостюкову

7 мая 2026  10:52

 Фото: rais.tatarstan.ru

На Аллее Славы Арского кладбища Казани торжественно открыли надгробный памятник Ильдусу Мостюкову — одному из создателей общевойсковой системы радиолокационного вооружения, известной как «свой – чужой». В церемонии участвовал раис Татарстана Рустам Минниханов, а также другие официальные лица.

«Ильдус Мостюков признан изобретателем системы распознавания "наших и иностранных" самолетов. Даже сегодня эта система используется для защиты границ нашей Родины», — написал Минниханов в своем телеграм-канале.

Автор памятника — скульптор Зульфия Мухамедьянова. Композиция включает бюст на постаменте и две стелы с изображениями локатора и силуэтов истребителей.

Мостюков — единственный в истории СССР татарин, работавший генеральным конструктором союзного значения. За создание системы «свой – чужой» он был удостоен звания Героя Социалистического Труда, а также Ленинской и Государственной премий. Ученый скончался 6 июля 2024 года на 97-м году жизни.

