Минобороны РФ отчиталось о сбитом над Татарстаном БПЛА

В воздушном пространстве Татарстана средствами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Перехват воздушной цели осуществлен в период с 08:00 до 12:00 по московскому времени, сообщило Министерство обороны России.

Всего за указанный период российские системы ПВО нейтрализовали 10 украинских БПЛА в разных регионах страны. Пять дронов сбито над Краснодарским краем, четыре — над территорией Крыма, и один — в небе над Татарстаном.

Напомним, режим «Бесплитной опасности» введен в республике с 10:39 утра.