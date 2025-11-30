Минобороны РФ отчиталось о сбитом над Татарстаном БПЛА

30 ноября 2025  14:52

В воздушном пространстве Татарстана средствами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Перехват воздушной цели осуществлен в период с 08:00 до 12:00 по московскому времени, сообщило Министерство обороны России.

Всего за указанный период российские системы ПВО нейтрализовали 10 украинских БПЛА в разных регионах страны. Пять дронов сбито над Краснодарским краем, четыре — над территорией Крыма, и один — в небе над Татарстаном.

Напомним, режим «Бесплитной опасности» введен в республике с 10:39 утра.

