Минпромторг предложил отсрочить повышение утильсбора до декабря

Правительство России рассматривает инициативу Минпромторга о переносе сроков введения нового порядка расчета утилизационного сбора на автомобили, сообщает «РИА Новости». Согласно подготовленному проекту постановления, дата вступления изменений в силу может быть перенесена с 1 ноября на 1 декабря 2025 года.

Решение о месячной отсрочке принято по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова после обращения бизнес-сообщества. Как отмечают в министерстве, дополнительный временной промежуток позволит учесть интересы граждан, которые уже успели приобрести автомобили с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил, но столкнулись с задержками при растаможивании и оформлении.

Реформирование системы утильсбора, разработанное в сентябре, предполагает изменение принципов расчета базовой ставки — теперь она будет определяться по типу и объему двигателя, а мощность транспортного средства станет влиять на применение прогрессивного коэффициента. При этом для 80% российских автовладельцев, использующих иномарки мощностью до 160 л.с., сохранится льготный тариф.

Особый акцент делается на том, что новые правила не будут иметь обратной силы и не затронут автомобили, уже оплаченные по действующим тарифам. В министерстве рекомендуют автопокупателям учитывать предстоящие изменения при планировании новых приобретений, особенно это касается машин с повышенной мощностью двигателя.