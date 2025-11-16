Минское «Динамо» в пятый раз подряд обыграло «Ак Барс»

Минское «Динамо» второй раз за сезон и пятый раз подряд под руководством Дмитрия Квартальнова обыграло «Ак Барс», 7:3. К 34-й минуте казанский клуб проигрывал 1:6, причём «Динамо» открыло счёт первым же броском в створ на 42-й секунде матча. У минчан дубль оформил Виталий Пинчук, по одной шайбе занесли в свой актив Даниил Липский, Даниил Сотишвили, Сергей Кузнецов и Илья Усов. Следом «Ак Барс» отквитал два гола – в большинстве забил Митчелл Миллер, в равных составах – Дмитрий Яшкин. В концовке встречи Сэм Энэс поразил пустые ворота, установив итоговый счёт.

Следующий матч казанская команда сыграет 18 ноября дома против московского ЦСКА.