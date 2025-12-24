Минтруд РТ: Средняя зарплата на крупных и средних предприятиях достигла 105 тыс. руб

Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях Казани достигла 105 000 рублей. Об этом на заседании городской комиссии по повышению уровня жизни сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

Этот показатель на 19 000 рублей превышает среднюю зарплату по республике, которая составляет 86 000 рублей. Благодаря высокому уровню оплаты труда столица Татарстана вошла в шестёрку муниципалитетов региона с наилучшими показателями по данному критерию.

За 2025 год профильная комиссия провела 335 заседаний, на которых рассматривались вопросы задолженности по зарплате и её неудовлетворительного размера. По информации председателя комитета экономического развития исполкома Казани Гузель Мингазовой, в результате этой работы удалось погасить задолженность на 94 млн рублей перед 1,4 тысячи сотрудников.

Тем не менее, ряд проблем остаётся нерешённым:

13 организаций всё ещё имеют долги перед 254 работниками на общую сумму 42 млн рублей.

На 285 предприятиях около 7 тысяч человек получают зарплату ниже установленного прожиточного минимума.

В связи с этим одной из ключевых задач Минтруда РТ на следующий год станет борьба с нелегальными схемами оплаты труда, в том числе с расчётами наличными без оформления в учреждениях социальной сферы.