Молодожены Султановы: «В Татарстане много возможностей для каждого»

14 сентября 2025  11:48
Елизавета Черкина
Автор фото: Елизавета Черкина

В единый день голосования, 14 сентября, на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» проходит 14-часовой телемарафон «Мин яратам сине, Татарстан!». Он начался в 8 утра и завершится в 10 вечера. Молодожены из Казани Айрат и Алина Султановы приняли участие в этом марафоне.

Они рассказали о том, что поженились в августе этого года. Султановы поделились, что выиграли грант молодоженов Татарстана. Счастливчики получили 100 тыс. рублей на организацию свадебы в тематическом формате или национальном стиле. На марафоне Султановы поблагодарили Татарстан за большие возможности для каждого жителя республики. В разговоре с корреспондентом «КВ» они сообщили, что сразу же после своего участия в марафоне идут голосовать. «Мы никогда не пропускали голосование, это наш долг», - объяснили Султановы.

