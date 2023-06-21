«Может быть, и хорошо, что вся ель усохнет»: эксперты «прописали» Казани высаживать липы и сосны

Казань теряет свою идентичность из-за массовой посадки елей обыкновенных в угоду просьбам населения или чиновников. По мнению инженера-проектировщика ландшафтного благоустройства Игоря Сафиуллина, озеленители совершенно незаслуженно игнорируют липы и сосны, которые более приспособлены к условиям города.

На проходящей в Казани конференции «Диалоги. Летние встречи» эксперты указали на слабые стороны городского озеленения, а также рекомендовали обзавестись ландшафтным архитектором. А представители городского Исполкома рассказали, для чего управляющие компании стали применять практику трансляции звуков хищных птиц.

«Скажу одну вещь, после которой меня больше не пригласят»

К потере идентичности приводит массовая засадка Казани елями обыкновенными. Такое мнение озвучил сегодня инженер-проектировщик ландшафтного благоустройства Игорь Сафиуллин, приглашенный к участию в «Диалогах» – это серия семинаров для профильных экспертов по развитию городской среды.

«Я хочу сказать одну вещь, после которой меня, возможно, больше не пригласят выступать. Казань теряет свою идентичность только за счет того, что у вас в массовой посадке присутствует ель обыкновенная. В лесостепной зоне ель обыкновенная не может занимать лидирующее положение», – высказался эксперт.

Игорь Сафиуллин раскритиковал озеленение Казани за счет елей, которые плохо приспособлены к городским условиям. Фото: © Дамира Хайрулина

По мнению Сафиуллина, при озеленении города стоит опираться не только на пожелания населения и чиновников, но и специалистов. Окончательное решение по озеленению, по его мнению, должно быть за профессионалами.

«Я знаю почему так получилось – определенные лица высказались, что все должно быть зеленое и хвойное. Но ведь есть же сосна, которая себя прекрасно чувствует, которая прекрасно растет и сохраняет идентичность города Казани. Важно не только что горожане скажут и волевое решение, а важно прислушаться к специалисту», – заявил он.

«Древесный» эксперт Института развития Казани Александр Матюха заявил, что собирать и фильтровать пожелания горожан по озеленению можно на специальных сессиях. Также в теории можно создать интерактивную карту, которая бы по клику выдавала породный состав и рекомендации.

Матюха привел пример высадки слабо приспособленных к условиям Казани елей у Дворца земледельцев.

«Условия засухи ель обыкновенная переносит очень тяжело. Даже колючая, которая к городу более устойчива, в условиях города тоже страдает. Вредителей очень много цепляет. Проходил мимо Дворца земледельцев и увидел, что усыхает передовая посадка елей, которая идет к набережной. На них целый комплекс вредителей уже обосновался, таких как щитовка и паутинный клещ начинает подселяться. Порода проблематичная», – объяснил Матюха.

«Древесный» эксперт Института развития Казани Александр Матюха ​​​​​рассказал о замеченных у дворца Земледельцев увядающих деревьях. Фото: © Дамира Хайрулина

Эксперт заявил, что в городе нужно создавать ассортимент зеленых насаждений, рекомендованных к посадке в городе с учетом реалий и адаптивности к меняющимся условиям.

«Может быть, и хорошо, что вся ель усохнет, – вмешался Сафиуллин. – Наконец-то сосну посадят и, возможно, липы вернут, которые более уместны в городе Казань».

«Такая обрезка – все равно, если нам во время стрижки отрежут голову»

Есть ли понятие «старое» или «опасное» дерево участникам «диалогов» рассказал Президент Союза профессионалов по уходу за деревьями, руководитель московского Центра древесных экспертиз «Здоровый лес» Сергей Пальчиков.

Эксперт рассказал, что старое дерево более устойчивое за счет своих корней. А дупла, пустоты и гнили - не показатель для удаления дерева. Фото: © Институт развития города Казани

«Старость» к дереву термин неприменительный, потому что дерево в период своего старения может жить несколько сотен лет... Старое дерево, с точки зрения биомеханики, более устойчивое – оно более коренастое, имеет большой ствол. Дупла, пустота внутри, гнили – это не показатель для удаления дерева. Вот такие удивительные вещи», – заявил он.

Пальчиков анонсировал свой доклад о «правильной стрижке» деревьев, а заодно поинтересовался, знаком ли аудитории термин «структурная» обрезка деревьев.

«Деревья зачастую не стригутся и не обрезаются, а ампутируются, – вмещался в монолог Александр Матюха. – Большая часть синтезирующей поверхности удаляется. Такая радикальная обрезка – это не стрижка, это все равно если нам во время стрижки отрежут голову. Кстати, такие столбы потом тоже падают».

О пользе деревьев и кустарников рассказала директор АНО «Научно-исследовательского института устойчивого развития в строительстве» Вера Бурцева.

«Даже в книгах 60-х гг. написано, я несколько раз перечитала, что детская площадка должна ограждается кустарниками трехметровой ширины. Казалось бы, зачем такая ширина, а чтобы гасить звуковую волну. Дворы у нас замкнутые, шум отражаясь от стен попадает в наши квартиры. Как с этим бороться? Пожалуйста – обсаживаем все кустарниками», – заявила она.

Фото: © Дамира Хайрулина

Бурцева рассказала, что за счет посадок можно моделировать ветряные потоки, а также значительно экономить электроэнергию за счет тенистости на уровне первых этажах. Такие, как правило, заняты коммерческими помещениями.

«Если деревья создают тень на занятые коммерческими площадями первые этажи, то система вентиляции, система кондиционирования работает меньше. Это выгоднее для владельцев первых этажей. Это выгодно и ему и экологии – мы меньше потребляем энергоресурсов», – добавила она.

«Знаю пример, когда УК включала отпугивающие ворон звуки»

На конференции вспомнили «любопытный» конфликт, который некогда имел место в Калининградской области, когда во дворе многоэтажке по заявке одной жительницы вырубили все деревья.

«Местные жители готовы были поднять восстание. Выяснилось, что пожилой женщине мешали спать птицы. Этот кейс мы используем чтобы совершенствовать нормативно-правовое поле, тогда развитие получил закон об охране зеленых насаждений. Пение птиц за окном – немного не причина», – рассказал Матюха.

Как оказалось, похожие заявки оставляют и жители Казани. Как рассказал зампредседателя Комитета внешнего благоустройства Исполкома Казани Альберт Шайхутдинов, в некоторых случаях управляющие компании города прибегали к «звуковой атаке» пернатых.

«Я знаю пример, когда были жалобы [на птиц] и управляющая компания включала звуки определенные, которые отпугивали ворон. Были проблемы, когда на газон прилетали дрозды и выклевывали до плешей. Они [УК] обращались в Комитет по биологическим ресурсам, который предложил включать периодически звуки хищников, и они улетали», – рассказал он, добавив, что при дальнейшем изучении проблемы выявило наличие вредителей в почве.

Чиновник отметил, что при рассмотрении обращений населения проблему нужно рассматривать в комплексе.

«Эта такая бочка, до дна которой мы не добрались. Каждый случай можно отдельно рассматривать», – отметил он.

Шайхутдинов также рассказал о том, как благодаря «Зеленому рекорду» Казань сперва минимизировала, а после – кратно восполнила потерю деревьев и кустарников после урагана 2007 года и засухи 2010. На сегодня численность зеленых насаждений в городе втрое превышает численность автомобилей.

«У нас в 2007 году был ураган, в 2010 - засушливое лето, много пострадало деревьев. Мы понимали, что у нас машин стало больше, чем самих деревьев и сейчас у нас мощный прирост, мы имеем в три раза больше деревьев, чем автомобилей», – заявил он.

Отметил Шайхутдинов и растущую грамотность населения столицы Татарстана в вопросах озеленения.

«Если раньше жители просили, чтобы просто была какая-то зелень, то сейчас люди просят определенные виды [растений]. Если раньше говорили: «Посадите мне дерево», то сейчас они могут сказать: «Я ходу здесь клен татарский, хочу клен остролистный, хочу кизильник или спирею»», – отметил он.

«Есть ли у вас ландшафтный архитектор города?»

Обзавестись ландшафтными архитектором города в свете увеличения количества планируемых и реализуемых ландшафтных проектов столице Татарстана порекомендовал Игорь Сафиуллин.

«Есть ли у вас ландшафтный архитектор города?», – вопросил он, а после рассказал, что такой должности нет ни в одном штатном расписании российских компаний и организаций.

Востребованность профессии подтвердила журналистам и главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина. По ее мнению, на нее нужна подходящая кандидатура, так как спектр профессии не ограничивается отдельными элементами проектов, а направлен на инфраструктуры в целом.

«Мы сейчас ехали с коллегами видели прекрасную Казань. Все прекрасно – зеленый фон хороший, а когда начинаешь всматриваться, простите меня и не обижайтесь – я искренне люблю город, но видишь проблемы. Здесь профессионалы и мы видим заинтересованную аудиторию. Давайте создавать не сиюминутную картинку, а создавать будущее и думать, что мы создаем», – резюмировал пленарную часть конференции руководитель московского Центра древесных экспертиз «Здоровый лес» Сергей Пальчиков.