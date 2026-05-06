«МУП «Метроэлектротранс» приступает к испытаниям троллейбуса с автономным ходом в Казани

С завтрашнего дня в Казани начинаются испытания нового троллейбуса модели «Авангард» производства вологодской компании «Транс-Альфа». Обкатка продлится месяц на маршрутах №1, 3, 5 и 8.

Низкопольная машина рассчитана на перевозку до 86 пассажиров и оснащена комфортабельными сиденьями (около 30 мест), системами шумо- и виброизоляции, USB-разъемами и информационными экранами. Главная особенность — возможность автономного хода до 20 километров без подключения к контактной сети, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Испытания призваны оценить технические характеристики, адаптацию к городской инфраструктуре и удобство эксплуатации. Их результаты будут учитываться при принятии решений о дальнейшем обновлении троллейбусного парка, который на сегодня насчитывает 192 машины. Они обслуживают 11 маршрутов общей протяженностью 255,7 км, в часы пик на линию ежедневно выходит 152 единицы подвижного состава.