«МУП «Метроэлектротранс» приступает к испытаниям троллейбуса с автономным ходом в Казани

news_top_970_100
Город
6 мая 2026  12:14

С завтрашнего дня в Казани начинаются испытания нового троллейбуса модели «Авангард» производства вологодской компании «Транс-Альфа». Обкатка продлится месяц на маршрутах №1, 3, 5 и 8.

Фото: предоставлено МУП «Метроэлектротранс»

Низкопольная машина рассчитана на перевозку до 86 пассажиров и оснащена комфортабельными сиденьями (около 30 мест), системами шумо- и виброизоляции, USB-разъемами и информационными экранами. Главная особенность — возможность автономного хода до 20 километров без подключения к контактной сети, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Испытания призваны оценить технические характеристики, адаптацию к городской инфраструктуре и удобство эксплуатации. Их результаты будут учитываться при принятии решений о дальнейшем обновлении троллейбусного парка, который на сегодня насчитывает 192 машины. Они обслуживают 11 маршрутов общей протяженностью 255,7 км, в часы пик на линию ежедневно выходит 152 единицы подвижного состава.

news_right_column_240_400
Новости
Обсуждения фильмов, квесты и лекции: Нацбиблиотека РТ приглашает гостей
«МУП «Метроэлектротранс» приступает к испытаниям троллейбуса с автономным ходом в Казани
Социальный фонд перечислил татарстанским медикам более 1 млн рублей доплат
Молодые исполнители продолжают традиции Рашита Вагапова
«Метеор» вернулся на Каму
«Метеор» вернулся на Каму
Импортозамещение по-татарстански: на какие проекты можно получить дешевые займы
В Казани 6 мая в парке Горького пройдет анонимное тестирование на ВИЧ
Казань в поисках дорожного баланса
Казань в поисках дорожного баланса