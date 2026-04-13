Музыкальный конкурс «Новая волна» в 2026 году снова пройдет в Казани

news_top_970_100
13 апреля 2026  10:54

Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Ильсур Метшин, подчеркнув, что город готов принять масштабное событие и доказать, что Казань — место рождения звезд. В прошлом году церемонию открытия фестиваля посмотрели 17,5 млн зрителей, о нем вышло более 1,5 тыс. публикаций.

Один из дней конкурса посвятят совместному проекту Игоря Крутого и казахского исполнителя Димаша. Еще один день будет приурочен к 90-летию композитора Раймонда Паулса: конкурсанты исполнят его песни. Метшин поблагодарил Крутого за поддержку культурных проектов Казани и отметил, что город продолжит сотрудничество с маэстро. Полную программу фестиваля организаторы раскроют позднее.

news_right_column_240_400
Пожароопасный сезон в лесах Татарстана начнется с 15 апреля
Казанцев приглашают на общегородской субботник 25 апреля
В Нижнекамске завершены все выплаты и восстановлено жилье после ЧП на НКНХ
В Нижнекамске назначен новый директор лесхоза
В Алькеевском районе число погибших в ДТП с трактором возросло до пяти
«Рубин-2» потерпел домашнее поражение
«Локомотив» сравнял счёт в серии с казанским «Зенитом»