В Казани с нарушителя взыскали почти 2 млн рублей за незаконную свалку

Инспекторы Минэкологии Татарстана в ходе мониторинга Советского района зафиксировали грузовик, сгружавший строительные отходы на почву. Площадь загрязнённого участка составила 35 кв. метров, объём мусора — 52 кубометра. Владельцем машины оказалось физическое лицо.

Экологи оценили ущерб почве в 1,994 млн рублей. Нарушитель отказался компенсировать его добровольно. Минэкологии обратилось в Верхнеуслонский районный суд, который поддержал требования ведомства. После вступления решения в силу материалы передали приставам, и сумма была взыскана принудительно в полном объёме.