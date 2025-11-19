МВД предупреждает о новой схеме мошенников: рассылают поддельные документы от имени ФСБ

Мошенники начали массово рассылать поддельные юридические документы, которые маскируются под официальные обращения от ФСБ и Роскомнадзора. Об этом сообщает управление по борьбе с киберпреступлениями МВД России.

Для придания правдоподобности злоумышленники используют официальную символику и бланки государственных ведомств. Одновременно они оказывают психологическое давление на жертв, требуя немедленных действий — установить программу, позвонить по указанному номеру или передать конфиденциальную информацию.

Специалисты отмечают, что отличить такие подделки можно по нескольким признакам. Фальшивые документы обычно содержат грубые стилистические и юридические ошибки. На них отсутствует полная информация об отправителе — нет названия должности, контактных телефонов или официальных реквизитов.

При получении подобных писем МВД рекомендует сделать скриншоты сообщений и обязательно обратиться в правоохранительные органы. Не следует переходить по ссылкам, звонить по указанным номерам или выполнять какие-либо требования отправителя.