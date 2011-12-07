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В Лаишевском районе РТ построят школу на 500 мест

Новая школа в селе Усады откроется в 2021-2022 учебном году.

В Лаишевском районе РТ построят школу на 500 мест, сообщает пресс-служба минобрнауки РТ.

Новая школа появится в селе Усады. В трехэтажном здании разместят актовый зал и столовую — на первом этаже, спортзал, лаборантские, библиотеку и кабинеты домоводства — на втором этаже.

На территории учебного заведения будут благоустроены стадион с полем для мини-футбола и беговыми дорожками, волейбольная площадка и место для занятий гимнастикой, а также территории для активного и тихого времяпровождений.

Строительство школы планируют завершить к 1 сентября 2021 года.

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