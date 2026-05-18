Татарстан попал в топ-6 самых стареющих регионов России

18 мая 2026  08:42

Республика вошла в число субъектов РФ с наиболее высокими темпами старения населения, сообщают «Известия» со ссылкой на исследования. В списке также Тамбовская, Кировская, Курганская, Тульская области и Мордовия. Речь идет о мужчинах от 63 лет и женщинах от 58 лет и старше.

Эксперты связывают это с позитивными факторами: в Татарстане хорошо развита система здравоохранения и распространен здоровый образ жизни, что увеличивает продолжительность жизни. Вместе с тем старение населения несет экономические риски — из-за этого Россия может потерять до 1% потенциального ВВП в ближайшие два года.

