В Казани в 2026 году отремонтируют более 100 километров дорог

В столице Татарстана запланирован ремонт 160 участков дорог общей протяженностью свыше 100 километров. Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

На дорожные работы в 2026 году направлено более 20 миллиардов рублей, из которых 12 миллиардов пойдут на ремонт улично-дорожной сети, 3 миллиарда — на строительство и реконструкцию объектов, 890 миллионов — на ливневую канализацию и 4,63 миллиарда — на программу «Наш двор».

В рамках развития инфраструктуры построят дорогу-продолжение дублера Горьковского шоссе через железнодорожные пути до улицы Приволжской (протяженность 1,5 км). Также отремонтируют 26 участков УДС (21 км). На изношенные слои покрытия выделят более 5 миллиардов рублей. В планах — отремонтировать ливневки на улицах Петра Витера и Галеева, а также установить 430 новых дорожных знаков на аварийных участках (перекрестки Островского — Пушкина, Танковое кольцо, Маршала Чуйкова — Бондаренко, Габишева — Кул Гали и другие).