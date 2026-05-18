Татарстан закупит ИИ-сервис для чиновников и учителей за 152 млн рублей

Власти республики объявили тендер на внедрение сервиса на базе искусственного интеллекта для госслужащих и педагогов. Начальная стоимость контракта — 152 млн рублей. Заявки принимаются до 28 мая, победителя определят 2 июня. Сервис должен быть запущен до 18 февраля 2027 года.

Для чиновников разработают 17 ИИ-агентов для автоматизации рутины: расшифровка аудио, составление протоколов, проверка документов, обработка обращений граждан и подготовка презентаций. Для учителей создадут 12 виртуальных помощников — для анализа уроков, генерации тестов, составления сценариев занятий и отслеживания успеваемости.

Сервис разместят на российских серверах с использованием открытых моделей ИИ. Передача данных третьим лицам запрещена. Исполнитель станет оператором персональных данных и обязан обеспечить их защиту. Предусмотрено обучение пользователей через инструкции, а также техническая поддержка без ограничения числа обращений. Все результаты работы ИИ перед использованием будет проверять человек.

Проект — первый этап Программы развития ИИ в Татарстане на 2026–2030 годы. В перспективе технологию планируют внедрять в медицине, экономике и городском хозяйстве в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».