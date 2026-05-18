Участники СВО из Татарстана могут получить QR-код вместо бумажной справки

Республика
18 мая 2026  14:25
Автор:
Владислав Косолапкин

Министерство цифрового развития Татарстана запустило новый цифровой сервис для подтверждения статуса участника специальной военной операции. Подробности на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра Булат Габдрахманов.

По его словам, QR-код уже получили тысячи бойцов, а первых 287 сканирований было проведено. Сервис позволяет не носить с собой бумажную справку — достаточно показать код для бесплатного прохода на культурные и спортивные мероприятия.

Получить QR-код несложно. Для этого нужно зайти в приложение «Госуслуги РФ», найти раздел «QR-код для подтверждения статуса участника СВО» и нажать кнопку «Получить». Система сама сверит данные с информацией из базы Минобороны. Если всё совпадает — на экране появится действующий QR-код. Он работает всего 5 минут, но обновить его можно повторным нажатием той же кнопки.

Если же данные не найдены, приложение подскажет, как получить бумажную справку через военно-служебный центр Министерства обороны. 

