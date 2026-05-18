В Татарстане до 25 мая объявлена чрезвычайная пожарная опасность лесов

Гидрометцентр РТ продлил штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности в лесах республики. С 19 по 25 мая сохранится 4 класс пожароопасности, а с 20 по 25 мая местами ожидается 5 класс — наивысший уровень, при котором возможно массовое распространение лесных пожаров.

Причина — прогнозируемые погодные условия: высокая температура и низкая влажность воздуха. Ведомство рекомендует соблюдать особую осторожность в лесных массивах и воздерживаться от разведения открытого огня. Лесные службы переведены в режим повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные возгорания.