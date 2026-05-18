Казань за майские праздники посетили 225 тысяч туристов

За период майских праздников столицу Татарстана посетили 225 тысяч гостей — жителей других регионов России и иностранных туристов. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике. По его словам, длинные выходные стали периодом высокой туристической активности: в городе прошли спортивные турниры, семейные фестивали и мероприятия к 9 Мая.

Особое внимание в эти дни было уделено международному форуму KazanForum, который состоялся с 12 по 17 мая. Он объединил около 10 тысяч участников из 90 стран и 75 субъектов РФ. Одним из важных итогов форума стало официальное присвоение Казани статуса культурной столицы исламского мира.

Мэр подчеркнул, что гости отмечают историческую красоту, чистоту и ухоженность города: «Это наша визитная карточка, и мы обязаны поддерживать эту планку». Метшин также сообщил о предстоящей подготовке к саммиту Россия — АСЕАН с участием глав 11 государств.