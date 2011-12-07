В Татарстане зарегистрировали 30 новых случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зафиксировано 30 новых случаев заражения COVID-19, 29 из них — контактные, 1 — завозной случай, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Сообщается, что госпитализировано — 11 человек, направлено на домашнее лечение — 19 человек.

География новых заражений выглядит так: Казань — 13 человек; Набережные Челны — 8; Аксубаевский район — 3; Зеленодольский — 1; Нижнекамский — 2; Чистопольский — 3 человека.

В общем за всё время в Татарстане зарегистрировано 21 573 случая заражения COVID-19.

За весь период выздоровело 18 632 человека, в том числе 30 за минувшие сутки.

Провакцинировано — 378 048 человек, сделали вторую прививку — 270 193 человек.

Записаться на вакцинацию можно через Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ), по номеру 122 и при обращении в МФЦ или поликлинику.