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Новая трасса Москва — Казань может носить наименование "НаКазание" или «Путь IN»

Голосование за лучшее имя для автодороги продолжается.

Скоростной платной автомобильной трассе Москва — Казань рекомендовали присвоить название «Иван Грозный», «Евразия» или «Золотая Орда». Пользователями социальных сетей было предложено свыше 160 вариантов наименований. Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГК «Автодор».

Прежде в голосовании занимало главенствующее положение вариант имени дороги «Восток». Но организаторы были вынуждены снять его с состязания. Данное название уже имеет автострада А-375 Хабаровск — Находка.

Среди вариантов, вынесенных на публичное обсуждение, есть «Эчпочмак», «НаКазание», «Степная», «Кама», «Москвабад», «Казанова», «Путь IN» и прочие.

К сведению, строительство трассы М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань», общей протяженностью 794 км, должно быть завершено к 2027 году. Дорога станет частью международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай.

КВ
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