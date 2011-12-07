Путин отнёс Татарстан к числу регионов с наилучшим качеством жизни

Президент РФ Владимир Путин отметил Татарстан как один из самых успешных регионов России по качеству жизни для населения. Об этом он рассказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«На основе лучших международных стандартов Агентство стратегических инициатив вместе с экспертами и комиссиями Госсовета разработали национальный рейтинг качества жизни в субъектах федерации», — отметил Президент РФ.

По его словам, вполне ожидаемо было увидеть в списке такие регионы, как Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ. Лидером по качеству жизни стала Москва, второе место — за Тюменской областью. Тройку лидеров замыкает республика Татарстан.

Путин подчеркнул, что эти регионы уже долгое время являются центрами деловой активности страны.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Татарстан вошёл в топ-3 самых благоприятных регионов для иностранных инвестиций.