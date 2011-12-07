В Татарстане составлено почти 20 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции

19508 протоколов составлено в Татарстане за нарушение режима самоизоляции, 841 из них — за последний день. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ заявила руководитель Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Протоколы касаются, в том числе, отсутствия масок, поддельных справок от работодателей. 403 протокола составлены в отношении родителей, дети которых были замечены на улицах. 32 протокола затрагивают распространение недостоверной информации.

Патяшина отметила, что в Татарстане есть проект плана по снятию ограничительных мер. Впрочем, сегодняшний процент роста заболеваемости не позволяет снять ограничения. Темп прироста заболеваемости в 4-6% в течение недели позволит внести ослабления.

«Сегодня мы остаемся в режиме закрытия детских площадок. После 12 мая мы будем рассматривать вопрос открытия и их, и парков, и скверов, но это будет зависеть от эпидемиологической ситуации на территории Татарстана», — сказала Марина Патяшина.