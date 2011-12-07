В Татарстане планируют построить три мусороперерабатывающих завода: в Набережных Челнах, Елабуге и Лениногорске, сообщает ИА «Татар-информ».

«Сегодня из отходов мы стараемся извлекать трудноперерабатываемые компоненты, которые, попав на полигон, будут там лежать мертвым грузом долгие годы. В первую очередь речь идет о пластике. Ограниченность возможностей связана с морально устаревшей технологией, которая применяется на заводе», — рассказал директор по региональному развитию ООО «Мехуборка Групп» Ролан Шамсутдинов.

Спикер отметил, что на данный момент из 150 тонн мусора, который «Мехуборка» вывозит из Набережных Челнов, удается переработать только 8% (пластик, стекло и картон). Предполагается, что после строительства МПЗ «процент отсортированного и извлеченного сырья многократно увеличится».

Курировать строительство МПЗ будет региональный оператор ООО «Гринта».