В четверг в Татарстане завершилась неделя «горячей линии» по вопросам ЖКХ, организованная на базе Региональной общественной приёмной Председателя партии «Единая Россия».

В последний день на вопросы татарстанцев ответили депутат Госдумы РФ Ольга Павлова, заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильдус Насыров, председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства ИКМО города Казани Дмитрий Анисимов и представители Комитета по тарифам республики.

Так, татарстанцы интересовались вопросами взимания платы за капитальный ремонт — эксперты пояснили, что потребность во взимании взносов на капремонт возникла из-за быстрого увеличения доли ветхого и аварийного жилья в РФ.

Также были затронуты темы отопления в многоквартирных домах, программы ремонта внутридворовых территорий и вывоза ТКО. По некоторым обращениям принято решение о выездных консультациях с экспертами, сообщает пресс-служба региональной общественной приёмной.