В Татарстане в 2020 году более 6 тыс. человек привились от клещей

В Татарстане в 2020 году от клещевого вирусного энцефалита привились более 6,6 тыс. татарстанцев, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора РТ.

«Управление Роспотребнадзора по РТ напоминает о необходимости вакцинации от клещевого вирусного энцефалита лицам, выезжающим по роду своей деятельности на эндемичные территории, а также жителям, выезжающим на отдых, сбор грибов, рыбалку, охоту», — уточняется в сообщении.

Курс прививок рекомендуют проводить заранее — за две недели до выезда на природу. Вакцинация осуществляется в два этапа: первый — в октябре, второй — в марте–апреле.

За медицинской помощью от укусов клещей в этом году обратились более 8,9 тыс. татарстанцев, что на 20% ниже прошлогодних показателей и на 13% выше среднемноголетнего уровня.