В Старо-Татарской слободе открывается ярмарка ремесленников

Завтра, 10 июля, в Старо-Татарской слободе начнет свою работу ремесленная ярмарка выходного дня «Мастера Татарстана». Свои изделия, изготовленные собственными руками, представят мастера со всего Татарстана. Это эксклюзивная керамика, изделия из натуральной кожи, металла и стекла. О том, что это именно ремесленная ярмарка, можно будет узнать по одежде участников – они будут одеты в национальные костюмы, а вместо привычных прилавков рукодельники разложат свои итоги творческой работы на сундуках.

Ярмарки будут работать каждую неделю. В пятницу – с 14.00 и до вечера, в субботу и воскресенье – с 10.00.

Организаторами ярмарки ремесленников Татарстана выступили префектура «Старый город» совместно с Торгово-промышленной палатой РТ и МБУ «Историческая среда», сообщает пресс-служба префектуры «Старый город».