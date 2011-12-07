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В Казани ожидается аномальное похолодание, предупредил завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев.
«В эту декаду среднесуточная температура воздуха окажется ниже нормы — порядка +13−14 градусов, аномалия температур. Холодные ночи нам обеспечены», — уточнил профессор.
Кроме того, 13 августа в столице Татарстана выпадет до 10 мм осадков. В некоторых районах республики пройдут сильные ливни. Температура воздуха днем составит +17 градусов.
В пятницу, 14 августа, столбики термометров не поднимутся выше +16 градусов днем, а ночью температура воздуха составит +12 градусов.
Выходные также будут дождливые.
«Пожалуй, эта неделя будет одной из самых холодных за лето», — заключил Переведенцев.