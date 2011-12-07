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В Татарстане проходит заключительный этап конкурса главных символов республики

В финал должны пройти 10 объектов из 10 районов республики.

В Татарстане проходит заключительный этап конкурса «Народный Татарстан», где выбирают достопримечательности республики. Победителей определят жители республики. Проголосовать можно в социальных сетях. 

Жители Тетюшского, Верхнеуслонского и Мензелинского были самыми активными районными участниками из всего Татарстана за прошедшие 10 дней. Самыми популярными объектами в голосовании стали Набережная в поселке Красный Ключ Нижнекамского района, Тюбетейка — в Набережных Челнах, Казанский Кремль, а также Екатерининский мост в Мензелинском районе. 

В финал должны пройти 10 объектов из 10 районов республики на каждый. Победители будут объявлены 19 сентября.  

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