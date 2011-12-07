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Алексей Фролов: «В Татарстане построено 40% от запланированных на 2021 год домов»

Об этом шла речь на совещании в Доме Правительства республики.

В Татарстане уже возведено 40% от запланированного на 2021 год жилья, что составляет 1 млн 60 тыс. кв. метров от общего объёма в 2 млн 670 тыс. кв. метров. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на совещании в Доме Правительства Татарстана.

Отмечается, что провёл совещание в форме видеоконференции Президент Татарстана Рустам Минниханов. На совещании также присутствовал Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Из 164 запланированных домов «по коммерческой линии» возведены уже 60, что составляет 25% от всего жилья, 49 объектов находятся на высокой стадии готовности, 35 — средняя готовность, и 20 готовы менее чем на треть.

Ещё из 161 домов по программе социальной ипотеки уже построены 39 домов. А план по индивидуальной жилой застройке выполнен более чем наполовину, сообщил Фролов.

КВ
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