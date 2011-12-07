Александр Шадриков: В этом году максимальная отметка уровня воды на Волге была идеальна для нереста

В этом году показатель уровня воды на Волге после паводка показывает идеальное значение, поделился министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

По его словам, в этом году прогнозируется богатый рыбный сезон, так как все заливные луга были заполнены водой, а температура была оптимальной. «Ожидаем, что в Куйбышевском водохранилище рыбы будет больше» — подытожил Шадриков.

Он напомнил, что Президент РТ и Минэкологии республики обращались с просьбой скорректировать уровень воды в Волге к экспертам Росводресурсов.

«Нас поддержали, хотя вопросы были и по Астрахани, и по Волгограду» — добавил он.