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Александр Шадриков: В этом году максимальная отметка уровня воды на Волге была идеальна для нереста

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков спрогнозировал богатый рыбный сезон.

В этом году показатель уровня воды на Волге после паводка показывает идеальное значение, поделился министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

По его словам, в этом году прогнозируется богатый рыбный сезон, так как все заливные луга были заполнены водой, а температура была оптимальной. «Ожидаем, что в Куйбышевском водохранилище рыбы будет больше» — подытожил Шадриков.

Он напомнил, что Президент РТ и Минэкологии республики обращались с просьбой скорректировать уровень воды в Волге к экспертам Росводресурсов.

«Нас поддержали, хотя вопросы были и по Астрахани, и по Волгограду» — добавил он.

 

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