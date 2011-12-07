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В 2021 году в Татарстане построят более 2,6 млн кв.м жилья

На 16 января план выполнен на 3,9%.

В Татарстане в этом году планируют ввести в эксплуатацию 2,6 млн кв.м жилья, сообщил министр строительств, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

На сегодняшний день выполнено 3,9% работ от плана, пояснил он.

Так, по программе соципотеке планируется построить 161 дом на 5 159 квартир. Шесть домов уже введены в эксплуатацию.

164 многоквартирных дома планируют сдать коммерческие застройщики. Семь объектов уже сданы.

8 330 домов должны построить по программе индивидуального жилищного строительства. 30 из них уже готовы.

Кроме того, предполагается, что в 2021 году жилье получат 738 семей: 636 из них — дети-сироты, 45 — многодетные семьи, 48 — молодые семьи, девять — вынужденные переселенцы и чернобыльцы. 

КВ
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