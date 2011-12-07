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Пляжи Татарстана будут закрыты, пока не решат все вопросы с безопасностью

С начала лета на водоемах республики утонули 36 человек.

Пляжи Татарстана будут открыты только после того, как власти республики решат ряд вопросов, связанных с безопасностью. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

«Вы на сегодняшний день видите, какая страшная статистика по итогам только прошлых выходных. В республике потеряли 10 человек, к сожалению. Это связано с тем, что очень много людей местом отдыха выбирают необорудованные пляжи, где купаться», — сказала Галимова.

Купальный сезон в республики не открыт не только из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, но и из-за требований безопасности.

Напомним, с начала лета на водоемах республики утонули 36 человек.

КВ
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