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В Татарстане начались перебои с поставками вакцин

При этом ежедневно в республике отмечается прирост вакцинирующихся.

В Татарстане появились сложности с поставками вакцин. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Сегодня или завтра должна очередная партия вакцины появиться у нас на складах», — отметил Жаворонков на пресс-конференции.

Также он отметил, что проблемы с поставками не означают остановку вакцинации. Республика показывает ежедневный пророст вакцинирующихся, добавил он.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Кремль заявил о том, что конкретных дат поставок нет, и что препараты поступают в «живом» режиме.

КВ
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