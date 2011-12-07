В Татарстане начались перебои с поставками вакцин

В Татарстане появились сложности с поставками вакцин. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Сегодня или завтра должна очередная партия вакцины появиться у нас на складах», — отметил Жаворонков на пресс-конференции.

Также он отметил, что проблемы с поставками не означают остановку вакцинации. Республика показывает ежедневный пророст вакцинирующихся, добавил он.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Кремль заявил о том, что конкретных дат поставок нет, и что препараты поступают в «живом» режиме.