Парк усадьбы Нарышкиных — Паулуччи в Татарстане взят под госохрану

Парк усадьбы Нарышкиных-Паулуччи в селе Ключищи получил статус выявленного объекта культурного наследия. Об этом сообщили в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

Решение было принято после того, как прошел комплексную экспертизу. По ее результатам он был признан исторически ценным как образец классической ландшафтной композиции усадебного парка с липовой, сосновой и дубовой аллеями.

«Они являются неотъемлемой частью усадьбы, главное здание и флигели которой в настоящее время утрачены», — отметили в Комитете ОКН.

Аллеи парка, по заключению комиссии, находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, ранее в селе Ключищи у усадьбы Нарышкиных — Паулуччи вырубили старый яблоневый сад, который был посажен еще в 19 веке. Местные жители подняли шум. Они опасались, что следующим за садом под топор пойдут и три сохранившиеся аллеи усадьбы.