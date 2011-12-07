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Синоптики РТ объявили о штормовом предупреждении

Локально ветер будет дуть со скоростью до 15–20 м/с.

Синоптики РТ объявили о штормовом предупреждении.

Сегодня, 17 мая, в ближайший час и до конца дня, по сообщению Гидрометцентра РТ в Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер. Он будет дуть со скоростью до 15–20 м/с.

При этом на территории республики сохраняется установившаяся жаркая погода. «Сегодня воздух может прогреться до 35 градусов тепла. В 14:12 на находящейся в Спасском районе РТ метеостанции Антоновка была зафиксирована температура +34,1 градуса», — сказано в тексте сообщения.

КВ
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