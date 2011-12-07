В Татарстане разрешили работать музеям, бассейнам и фитнес-центрам

В Татарстане разрешили работать музеям, библиотекам и фитнес-центрам. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

В постановлении уточняется, что работа спортивных центров и бассейнов может быть возобновлена только при условии проведения индивидуальных тренировок с одним человеком.

В музеях экскурсии могут проводиться группами до пяти человек, при наличии радиооборудования — до 10 человек.

Также постановление снимает запрет на тренировки профессиональных спортсменов на улице. Кстати, заниматься спортом на улице могут любые граждане, если в тренировке участвует до двух человек и между ними расстояние не менее пяти метров.

Спортивные площадки и детские игровые площадки во дворах и парках по-прежнему запрещено посещать.